Украина

Вингер Днепра-1 высказался о ничьей против Ингульца в первом туре УПЛ (1:1).

Ингулец в своем первом в истории матче в рамках украинской Премьер-лиги разошелся миром с Днепром-1 (1:1). Нападающий днепровского клуба Алексей Хобленко поделился эмоциями от ничейного результата в стартовом туре нового сезона первенства страны.

"Во-первых, мне интересно, кто именно поставил начало игры на 14:00, когда на улице 30-градусная жара?! Если болельщики хотят видеть хороший футбол с большой интенсивностью, то при таких погодных условиях это практически невозможно, ведь в такую пору дня очень жарко".

"Да, мы не сумели реализовать собственные моменты. Пожалуй, удачу нужно заслужить. Будем больше работать на тренировках и все это отрабатывать, и только потом такие моменты, как у Адамюка, Довбика и у меня, мы начнем реализовывать. Будем больше работать и в следующих матчах будем забивать".

"К новой схеме пока еще привыкаем, ведь до сегодняшнего матча мы провели только два спарринга этим составом. Новички только втягиваются в игру команды, хотя сегодня неплохо сыграли. Сегодняшний результат нас ни в коем случае не расстраивает, хотя, конечно, счет 1:1 нас не устраивал. Но сейчас только начало сезона и все еще впереди. Выше голову и успехи придут!" — приводит слова Хобленко официальный сайт Днепра-1.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ингулец — СК Днепр-1 вы можете на Football.ua.