Украина

Хавбек Динамо получил повреждение в первом туре УПЛ против Олимпика.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский травмировался в поединке первого тура украинской Премьер-лиги против Олимпика, из-за чего тренерский штаб заменил его на 66-й минуте встречи.

По словам 27-летнего украинца, повреждение оказалось несерьезным, однако пропустить предстоящий матч с Шахтером за Суперкубок Украины он все-таки может.

"Спасибо, уже все хорошо. К счастью, все обошлось, ничего серьезного. Мне сделали обследование, которое показало только сильный ушиб".

"Не может не радовать, что со связками и коленом все хорошо. Поэтому к матчу за Суперкубок Украины, который состоится во вторник, уже восстановлюсь, но не уверен, выйду ли на поле", — приводит слова Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, матча за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится 25 августа на НСК Олимпийский. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.