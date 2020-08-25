Принципиальные соперники разыграют между собой Суперкубок Украины.
фото: ФК Динамо Киев
25 августа 2020, 11:34
Шахтер встретится с Динамо в матче за Суперокубок Украины, в котором нынешний главный тренер киевлян Мирча Луческу впервые будет противостоять своему бывшему клубу и попытается завоевать своей первый трофей на новой должности.
Как сообщает официальный сайт "бело-синих", подопечные румынского специалиста в поединке с Шахтером будут номинальными хозяевами и впервые сыграют в новой белой форме, которая была представлена менее недели назад.
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Шахтер, в свою очередь, будет противостоять принципиальному сопернику в традиционном оранжево-черном комплекте, а голкипер — в зеленой форме.
Напомним, матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится 25 августа на НСК Олимпийский в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.