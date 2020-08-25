Украина

Принципиальные соперники разыграют между собой Суперкубок Украины.

Шахтер встретится с Динамо в матче за Суперокубок Украины, в котором нынешний главный тренер киевлян Мирча Луческу впервые будет противостоять своему бывшему клубу и попытается завоевать своей первый трофей на новой должности.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", подопечные румынского специалиста в поединке с Шахтером будут номинальными хозяевами и впервые сыграют в новой белой форме, которая была представлена менее недели назад.

Читайте также: Шахтер — Динамо. Накануне

Шахтер, в свою очередь, будет противостоять принципиальному сопернику в традиционном оранжево-черном комплекте, а голкипер — в зеленой форме.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится 25 августа на НСК Олимпийский в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.