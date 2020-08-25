Украина

Football.ua представляет анонс матча за Суперкубок Украины-2020.

В этом году традиция нарушилась, Суперкубок Украины не станет первым матчем сезона в нашей стране – но от этого он не перестает быть менее интересным. Более того, события нескольких последних месяцев повысили накал страстей до уже давно не виданных высот. Чемпион страны Шахтер сойдется с обладателем Кубка Украины Динамо.

Шахтер – Динамо

Вторник, 25 августа, 21:00. НСК Олимпийский, Киев. Главный арбитр – Виталий Романов (Днепр), судья VAR – Евгений Арановский (Киев). Прямая трансляция на ТК Футбол 1.

Интрига номер один – Мирча Луческу против Шахтера. Румынский специалист сыграл одну из ключевых ролей в создании Шахтера в том виде, в котором он есть сейчас. Однако желание вернуться к тренерской деятельности, а также обида на Шахтер оказались сильнее тех 12 лет в донецком клубе, и румын стал главным тренером Динамо.

Вскоре после назначения из лагеря Шахтера полилась информация о том, что Мирча дважды просился вернуться в клуб, но ему отказали. Проигрывать принципиальному сопернику и так недопустимо для "горняков", но представьте, каково это – проиграть Динамо во главе с тренером, которого назвали ненужным для Шахтера.

Назначение Мирчи Луческу в Динамо не могло остаться без реакции со стороны фанатов киевлян. И реакция эта оказалась резко отрицательной. Ультрас уже пообещали акции протеста до тех пор, пока румынский специалист будет во главе "бело-синих", отметив, что даже спортивные успехи не изменят их позицию.

Формально матч на НСК Олимпийский пройдет без зрителей, однако в первом туре это не помешало ультрас прорваться на стадион имени Валерия Лобановского с фаерами, чтобы выразить свое неудовольствие. Не исключено, что и сегодня они окажутся на трибунах с криками "Суркисы – позор Динамо" и новой кричалкой о тренере Динамо.

К слову, стадион – еще одна причина для недовольства киевских ультрас. Несмотря на эксклюзивный контракт Динамо с государственным стадионом, с этого сезона "бело-синие" будут делить арену как раз с Шахтером.

В первом туре обе команды одержали победы. Динамо быстро забило два мяча Олимпику, затем пропустило один и небольшой период времени даже испытывало проблемы. Однако во втором тайме киевляне собрались, добавили еще два гола и сняли любые вопросы о победителе матча. Стоит отметить удачный выход на замену Жерсона Родригеса: сначала люксембуржец процентов на 80 "сделал" гол Владислава Супряги, отдав тонкий пас Виталию Буяльскому, а затем ассистировал Виктору Цыганкову. Такой Жерсон Динамо нужен и его определенно стоит ждать сегодня в старте. В прошлом сезоне Родригес Шахтеру уже забивал.

В целом, состав Динамо вряд ли претерпит особые изменения по сравнению с матчем первого тура, но сказать, что все позиции в старте забронированы как у того же Шахтера, нельзя. Новый тренер, новые игроки – едва ли не каждый в Динамо может получить свой шанс и ухватиться за место в основе, ну а матч с Шахтером – лучшее место, чтобы проявить себя.

"Горняки" также победили, выиграв у Колоса 3:1. Несколько настораживать может тот факт, что команда сумела реализовать только третий пенальти в матче аж на 60-й минуте. До точного удара Алана Патрика не смогли переиграть Евгения Волынца с "точки" Тайсон и Марлос. Уж не последствия ли это поражения 0:5 от Интера в полуфинале Лиги Европы?

Футболисты дончан Сергей Кривцов и Николай Матвиенко единогласно твердили, что пенальти – это случайность, но признавали, что команда восстановилась после Лиги Европы процентов на 80. Вопрос в том, будет ли 100% к игре с Динамо. И сколько нужно для победы?

Интересные факты:

- Впервые матч за Суперкубок Украины состоится в Киеве. До этого матч 10 раз принимала Одесса, дважды Полтава и еще по разу — Сумы, Запорожье, Луганск и Львов.

- Суперкубок Украины выигрывали только Шахтер и Динамо — по восемь раз. По разу проиграли в финале Ворскла, Таврия, Металлург Донецк и Черноморец.

- Тренер Динамо Мирча Луческу — рекордсмен по количеству побед (7) и поражений в Суперкубке Украины (5). Правда, во всех этих финалах он играл как тренер Шахтера. Второе-третье место делят динамовцы Анатолий Демьяненко и Александр Хацкевич, выигрывавшие турнир по два раза.

- Лучшим бомбардиром Суперкубка Украины остается Александр Гладкий с 4 голами. Свои мячи он забивал в футболке Шахтера, а вот в составе Динамо отличиться не смог. Ни один из действующих футболистов команд не забил в Суперкубке более одного гола.

- Команда, которая становилась чемпионом Украины, выигрывала трофей шесть раз, а обладатель Кубка — лишь однажды.

прогноз 1:2

Евгений Музыка, Football.ua