Украина

Два поединка с участием "горняков" вошли в список лучших игр турнира в сезоне-2019/20.

Официальный сайт УЕФА включил сразу две игры Шахтера в число лучших в Лиге Европы-2019/20. Первым был четвертьфинал против Базеля, который дончане выиграли 4:1.

"Чемпионы Украины были неотразимы в Гельзенкирхене. Казалось, они не просто участвуют в ярком спектакле, а руководят им, пишут свой сценарий и отыгрывают все главные роли. Горняки даже настояли на исполнении собственных трюков в этом шоу. Голы Жуниора Мораэса, Тайсона, Алана Патрика (с пенальти) и Додо принесли Шахтеру блестящую победу. "Мы играли фантастически", — подытожил главный тренер горняков Луиш Каштру", — говорится в тексте официального сайта УЕФА.

Дальше "горняков" ожидал матч с Интером в полуфинале. Этот поединок также вошел в число лучших в ЛЕ, но вряд ли фанаты Шахтера будут вспоминать его с удовольствием – команда Луиша Каштру проиграла 0:5.

"Миланцы не просто размялись на Шахтере. Они разделали его под орех. Два гола Лаутаро Мартинеса, точный удар Данило Д'Амброзио и дубль на последних минутах Ромелу Лукаку, забившего в десятом матче Лиги Европы подряд, отправили украинцев в глубочайший нокаут", — отметил сайт УЕФА.

Также в подборку лучших матчей вошло поражение Динамо 3:4 от Мальме в пятом туре группового этапа Лиги Европы.