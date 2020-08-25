Украина

Стали известны стартовые составы команд для финального поединка Суперкубка Украины, в котором сыграют донецкий Шахтер и киевское Динамо.

Впервые в истории матч за Суперкубок Украины пройдет в ее столице. Шахтер и Динамо сразятся за данный трофей на поле НСК "Олимпийский" впервые в формате противостояния Мирчи Лучекску своему бывшему клубу.

Перед предстоящей игрой в обойму "горняков" вернулся левый защитник Исмаили, однако в стартовый состав своей команды бразилец так и не попал. Вместо него вновь сыграет Николай Матвиенко, а место в центре обороны займет Валерий Бондарь. При этом, на правом флангу полузащиты дончан с первых минут сыграет Тете.

У Динамо лишь одна перестановка после успешного старта чемпионата матчем с донецким Олимпиком (4:1): Цыганков и Цитаишвили остались на скамейке, а в стартовом составе на правом фланге полузащиты сыграет Жерсон Родригес.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Маркос Антонио, Степаненко — Тете, Алан Патрик, Тайсон — Мораес.

Запасные: Трубин, Болбат, Хочолава, Соломон, Коноплянка, Марлос, Майкон, Фернандо, Коваленко.



Динамо: Бущан — Тымчик, Сирота, Кендзера, Караваев — Сидорчук — Родригес, Буяльский, Шапаренко, Де Пена — Супряга.