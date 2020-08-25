Украина

Игрокам вручили соответствующие награды за выступления в сезоне-2019/20.

Перед матчем за Суперкубок Украины, где между собой играют Динамо и Шахтер, были вручены награды.

Лучшим игроком прошлого сезона стал Тайсон, голкипером – Андрей Пятов, а бомбардиром – Жуниор Мораес.

Ранее сообщалось, что Владислав Супряга стал лучшим молодым игроком в сезоне-2019/20.

Матч Шахтер — Динамо начался в 21:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.