Игрокам вручили соответствующие награды за выступления в сезоне-2019/20.
Андрей Пятов, ФК Шахтер
25 августа 2020, 21:53
Перед матчем за Суперкубок Украины, где между собой играют Динамо и Шахтер, были вручены награды.
Лучшим игроком прошлого сезона стал Тайсон, голкипером – Андрей Пятов, а бомбардиром – Жуниор Мораес.
Ранее сообщалось, что Владислав Супряга стал лучшим молодым игроком в сезоне-2019/20.
Матч Шахтер — Динамо начался в 21:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.