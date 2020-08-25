Украина

Мирча Луческу сумел обыграть свой бывший клуб уже в первом очном противостоянии (3:1).

Лето. Одесса. Море. Суперкубок Украины. В такой парадигме мы привыкли жить в прошлые годы, но злополучный коронавирус COVID-19 проник и в эти планы украинского любителя футбола. Впервые в истории решающий поединок за первый трофей в новом футбольном году принимала столица Украины. Но на поле главной арены страны, НСК "Олимпийский", номинальным хозяином матча против киевского Динамо выступал донецкий Шахтер. Что же, и к такому стоит привыкнуть по ходу непростого 2020-го года.

Если ранее некоторые из числа небезразличных к украинскому футболу могли высказать мнение, что матч за данный трофей не вызывал особого ажиотажа, то межсезонные события внутри коллектива "бело-синих" изменили данное мнение. Битву за Суперкубок-2020 ждали с нетерпением, ведь это был первый эпизод противостояния Мирчи Луческу против команды, которую он тренировал продолжительное время. К слову, стоит уточнить, что данная пара команд была подобрана на основании результатов их выступления в прошлом сезоне: Динамо завоевало долгожданный Кубок Украины, а Шахтер вновь стал чемпионом страны.

Уж чего-чего, а серьезного ливня во время "одесских" Суперкубков практически не было. Но поскольку розыгрыш 2020-го года был слегка сдвинут во времени, то для Киева такой перенос оказался критичным. Команды буквально смывало свалившимися на столицу осадками, поэтому скорости на переувлажненном газоне были небольшими.

Начало поединка подарило первую неожиданность. Вопреки уже сложившейся традиции, право первых атак оставили за собой дончане, а Динамо долгое время не могло даже подступиться к мячу. Но Шахтер перевесом во владении не воспользовался, создав лишь однажды пространство для дальнего удара Додо, после чего допустил привычную для себя ошибку. Сидорчук и Де Пена явно смотрели финал Лиги чемпионов УЕФА накануне, поэтому без труда разыграли комбинацию имени Киммиха – Комана, но в своем исполнении, с завершающим ударом головой от уругвайца в ближний угол.

Дождь усиливался, Динамо вновь отдало инициативу, "горняки" вновь этим не воспользовались, за что и получили разительную контратаку на свои ворота. Жерсон убежал по флангу после передачи Буяльского, а Пятов выдвинулся с линии ворот для возможного перехвата подачи. Люксембуржец это сразу заметил, после чего голкипер донецкого Шахтера получил себе за шиворот элегантный переброс в дальнюю девятку.

И вот только в этот момент Шахтер начал проявлять агрессию. Успешный подбор мяча со стороны Додо на правом фланге штрафной в борьбе против Де Пены завершился скидкой на Тете, тот мягко подал, а Мораес пробил головой в ближний. Отыграть и второй пропущенный у дончан были все предпосылки, вот только Бондарь неудачно подставил ногу под подачу углового с правого фланга, а с ударом Тете со средней дистанции звонко справилась перекладина. Как для первого тайма "украинской классики" — очень содержательно и результативно!

После перерыва Каштру бросил в бой Марлоса вместо потерявшегося Антонио. Шахтер добавил в технике работы с мячом за счет этого хода, но ключевую роль на правом фланге все равно продолжал отыгрывать Тете. Динамо полностью отошло на свою половину в надежде отбиться числом, и даже не претендовало на проведение контратак. Дончане давили в третьей четверти матча со страшной силой, но свои моменты просто не реализовывали.

Киевлян критиковали бы с разрушительной силой за итоговые 71% владения мяча у соперников, если бы каждый свой удар в створ в этом матче подопечные Луческу не конвертировали бы в забитый мяч. Феноменально! Точку в матче поставил тот, от кого это было сложно ожидать. Фран Соль замкнул подачу Андриевского с левого фланга ударом головой. К той минуте Шахтер перешел на игру в три центральных защитника, поэтому неразбериха в штрафной Пятова была прогнозируема.

Каштру заканчивал матч лишь с одним номинальным центрбеком, Матвиенко, но даже такое ультраатакующее построение, безраздельный контроль мяча на чужой половине, и очередные голевые моменты без должной реализации не обеспечили Шахтер результатом. Динамо в третий раз подряд забрало Суперкубок Украины, Луческу завоевал свой первый трофей в киевском клубе, а также обыграл свою бывшую команду. Если бы матч проходил в более ранний временной слот, над НСК "Олимпийский" точно была бы радуга.Шахтер —1:3Мораес, 37 — Де Пена, 20, Родригес, 31, Соль, 83Пятов — Додо, Кривцов (Фернандо, 87), Бондарь (Коноплянка, 70), Матвиенко — Маркос Антонио (Марлос, 46), Степаненко — Тете (Соломон, 61), Алан Патрик, Тайсон — Мораес.Бущан — Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев — Сидорчук — Родригес, Шапаренко, Буяльский (Леднев, 81), Де Пена (Андриевский, 74) — Супряга (Соль, 61).Предупреждения: Шапаренко, Караваев.