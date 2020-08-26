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Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера и киевского Динамо в поединке за Суперкубок Украины.

Хотите обыграть донецкий Шахтер с гарантированным успехом — смотрите в сторону миланского Интера. И кому как ни Мирче Луческу понимать всю "химию" внутренней итальянской кухни. Румынский специалист взял лучшие образцы игры итальянского коллектива в обороне и тонким слоем положил их на весь ход поединка за Суперкубок Украины. Тактика сработала сполна, Шахтер бился в глухую стену, имея тотальное преимущество в атаке, а киевляне успешно реализовали все имевшиеся у них голевые моменты. За такое можно и третий подряд розыгрыш данного трофея оставить на своем счету.

Football.ua оценивает игру футболистов Динамо и Шахтера в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Георгий Бущан — 6,5. Соперники проявляли агрессию в атаке в большей части игрового времени, но по-настоящему вступить в игру голкиперу Динамо редко в каких ситуациях предоставлялась возможность. В какой-то степени Бущану серьезно повезло, что Шахтер в завершении переходил к ударам недостаточно часто. С имевшимися вызовами голкипер справился на должном уровне.

Александр Тымчик — 6,0. Сложно сравнивать текущую игру Александра с успешным сезоном в луганской Заре — попросту разные задачи и методы их достижения перед ним стоят. При любом партнере на фланге полузащиты Тымчику нет необходимости настолько сильно увлекаться атакой, но при сосредоточении на оборонительных действиях его игра теряет присущий ей шарм. Матвиенко в соперниках не позволяет полностью оценить игрока Динамо в ситуациях один на один, а на ногах Тайсона постоянно висел Родригес.

Томаш Кендзера — 6,0. Поляк в центре обороны Динамо — одно из ноу-хау в зарождающуюся эпоху Луческу. Пока что эксперимент заходит отлично. Киевляне таким образом чуть прибавляют в скорости передвижений в обороне, но к позиционной игре все еще остаются вопросы, ведь из имеющихся в обойме игроков лишь Попов может похвалиться мало-мальски похожей на связку с партнером комбинацией. Шахтер старался использовать отсутствие сыгранности пары в центре обороны соперников во время своих бесконечных прострелов, но это было больше похоже на игру в рулетку, где дончане выбрали не тот цвет.

Александр Сирота — 5,5. Ошибка при единственном забитом соперником мяче была грубой. С ростом почти в два метра центральному защитнику грешно так бросать свою позицию в ситуации, когда подачи с фланга просто надо дождаться. Дальнейший ход матча сопровождался попытками Сироты исправить свою оплошность, однако соперники несколько раз сумели размотать его непосредственно во владениях Динамо. В Суперкубке обошлось с малыми последствиями на табло, но в дальнейшем предстоит много работы.

Александр Караваев — 6,0. В статичном положении большую часть игрового времени находился и левый фланг обороны Динамо. С тем лишь отличием, что Караваеву таки пришлось побегать за Додо, Тете и Соломоном под занавес поединка. Приятной опцией для Александра стала роль игрока первого паса в некоторых контратаках киевлян, иначе — стало бы совсем тоскливо в повсеместной игре в глухой обороне.

Сергей Сидорчук — 6,5. Подключение опорника к контратаке своей команды в первом тайме стало для соперников настоящей неожиданностью. Сидорчук записал на свой счет результативное действие, а затем, как и партнеры, спустился в оборону, где подчищал огрехи пары центральных защитников.

Жерсон Родригес — 7,5. Успешный выход на замену в матче против донецкого Олимпика подарил люксембуржцу возможность рассчитывать на место в основе на игру за Суперкубок. На скамейке при этом неожиданно оказались Цыганков и Цитаишвили, ведь набравшим форму Де Пеной сложно было пожертвовать. И выход Жерсона сыграл с пользой для его команды на полную. Контратаки — вот пища для Динамо в этом матче, а Родригес только в таких условиях и играет в сборной своей страны, так что опыт имел колоссальный. Красавец-гол и непосредственное участие при первом взятии ворот, 1,5 голевых действия выходит — очень достойное возвращение.

Николай Шапаренко — 6,5. Треугольник в центре поля у Динамо посвятил себя целиком и полностью обороне в этот вечер. Шапаренко присел на карточку еще в начале первого тайма, поэтому старался держаться от эпизодов борьбы подальше в оставшееся время. С мячом в ногах соперники находиться долго не позволяли, поэтому придумать качественное развитие позиционных атак не было возможности, да и не задерживались киевляне в наступлении. Все, что доступно — вперед. В такой комбинации как-то и не найти места для центральной оси.

Виталий Буяльский — 6,5. Результативность Буяльского в последнее время радует. Полузащиту Динамо сложно представить без участия Виталия. В матче против Шахтера серьезных моментов для взятия чужих ворот он не имел, потому что был задействован в разрушении атак соперников. На позиции связующего выступать при чужом контроле достаточно сложная задача, ведь она состоит в простом ожидании ошибки от соперника и быстром выводе в контратаку, поэтому Буяльского в кадре в этот вечер было не так уж и много.

Карлос Де Пена — 7,0. Очередной гол от уругвайца как еще один повод указать на невероятную удачу в данном выборе на трансферном рынке. Де Пена в контратаках показывает лишь малую часть своего потенциала, ведь работа с мячом в таких условиях минимальна, но его умение выбрать нужную позицию сложно описать словами.

Владислав Супряга — 6,0. Юный форвард отбегал очередной игровой час в составе Динамо, совершил одно результативное действие, после чего покинул поле. С чувством удовлетворения от собственной игры? Вряд ли. Динамо играло в глухую оборону с элементами молниеносных контрвыпадов, где, если тебе повезет, ты станешь тем самым таргетменом, а если нет — хотя бы можешь надеяться на вклад в одну из удачно завершенных атак. Супряга сделал ассист на Жерсона, так что в статистику свою фамилию все-таки записал.

Фран Соль — 6,5. Испанского форварда уже успели списать в утиль. А он вышел на замену в Суперкубке и добил одним точным ударом наиболее сильного раздражителя своего клуба. И такое тоже случается. При этом Фран умудрялся уступать в движении отыгравшим весь матч защитникам соперника, но в нужный момент все равно воспользовался своим шансом. Джокер на будущее? Очень вряд ли. Но в отдельно взятой игре пришелся ко двору.

Александер Андриевский — 6,5. Выход Андриевского предполагался вначале как опция для смены захромавшего Буяльского, но оказалось, что Александр вышел вместо Де Пены, а Динамо при этом не потеряло в движении. Более того, результативный навес на Соля отдавал именно украинский полузащитник, так что тренерское чутье Луческу выстрелило в том эпизоде сразу дважды.

Богдан Леднев после своего выхода в завершении поединка не был особо заметен на футбольном поле, да и появлялся лишь для общего поддержания темпа своей команды.

Шахтер Донецк

Андрей Пятов — 3,0. Ошибка голкипера Шахтера во время гола Родригеса была вопиющей. Огрех, связанный с ненадежной фиксацией мяча, или любой другой подобный можно было бы списать на ужасные погодные условия. Но в том эпизоде… Даже если предположить, что Андрей собирался играть на перехвате возможного навеса на Де Пену, у Жерсона нашлись бы 1000+1 способ отправить мяч так, чтобы у вратаря не было шансов до него добраться. А когда соперник наносит по твоим воротам три точных удара за матч и все они — результативные, то выступление стража ленточки можно считать провальным.

Додо — 4,0. "Неожиданно" оказалось, что одной лишь скоростью передвижений по полю навыки профессионального футболиста не ограничиваются. Додо, как и все присутствующие на матче, попал в тяжелые условия, когда разгоняться по флангу не удавалось по банальной причине — ноги просто тонули в газоне. Пришлось что-то придумывать, и вот тут бразилец столкнулся с собственными проблемами при созидании.

Агрессия на чужой половине завершилась оставленным без присмотра флангом, что привело к первому пропущенному голу. Пока Жерсон и Сидорчук разыгрывали правый фланг атаки, ожидалось что на заднем плане появится правый защитник. Но там был только Тете. И вот как это объяснить? Оставшееся время было посвящено пусть и острым, но бестолковым попыткам прострелов/подач.

Сергей Кривцов — 4,5. Реализация у киевлян не оставляет иного выбора, кроме как напихивать центру обороны Шахтера, откуда, по большому счету, и наносились результативные удары. Очевидно, что Кривцов более опытен, чем партнер по позиции, но все равно допускал схожие огрехи. Показать себя иначе, кроме как в персональной опеке, при такой пассивной игре Динамо в прессинге на чужой половине, было практически невозможным. Длинный пас не был востребован.

Валерий Бондарь — 4,5. Юный футболист в центре защиты — тот риск, на который Шахтеру предстоит идти при каждой перестановке Матвиенко вне его базовой позиции в команде. Совершенно нет уверенности, что Хочолава справился бы с эпизодами, в которых принимал участие Валерий, с иной эффективностью. Потери позиции, необдуманные выдергивания на мяч — без этого сложно обойтись, когда начинаешь свой путь во "взрослом" этапе карьеры. Вопрос только в том, кто стоит напротив и насколько эффективно он может воспользоваться твоими ошибками. 3 из 3 у Динамо — "очень эффективно" в данной характеристике.

Николай Матвиенко — 5,5. Очередной матч на позиции левого защитника — не успел войти в кондиции Исмаили. Но в этот раз Матвиенко был достаточно продуктивным. Николай вместе с Тете создавал должный уровень напряжения для обороны Динамо регулярными прострелами, сумев при этом навязать борьбу на чужой половине скоростным Родригесу и Тымчику. Вот только два гола в первом тайме пришли через его зону, что точно не могло не повлиять на общее впечатление.

Тарас Степаненко — 5,5. То, что происходило в конце матча у Шахтера в обороне, можно списать на тренерские ухищрения Каштру. Опорный полузащитник был брошен в центр защиты, где предсказуемо повел себя в ситуации, когда пришел навес с фланга на голову Соля — закрыл дальнюю штангу, а соперник остался стоять в одиночестве. В остальном же Степаненко не особо напрягали соперники своими перемещениями, поэтому матч он провел больше как игрок на подборе и звено в переводах между флангами.

Маркос Антонио — 4,0. Еще в первом тайме бразильца "смыли" с футбольного поля аномальные осадки и плотность в опорной зоне соперников, так что замена Каштру после перерыва была вполне ожидаема. В таких условиях от Антонио проку не могло появиться.

Тете — 6,5. Бразильский полузащитник по-спортивному завелся в первом тайме, а во второй половине продолжал двигаться по инерции вплоть до своей замены. К двум результативным действиям он был намного ближе, чем остальные партнеры, но подвел случай. И если бы не перекладина, то на второй тайм сложно было бы предположить, как пойдет игра для Динамо, которому предстояло бы сыграть в равную инициативу с соперником.

Алан Патрик — 5,0. Сидорчук персонально играл против бразильца у своей штрафной, поэтому поймать удачный отскок было практически невозможно. Алан мелкой моторикой в атаке не мог сделать разницу на столь влажном газоне, а низкий блок со стороны соперников сделал невозможными его коронные передачи в свободные зоны.

Тайсон — 5,5. Обновленная перед игрой прическа бразильца вновь приобрела прошлые формы, а его персональное выступление стало продолжением баталии против Интера. Нет свободных зон — нет динамики в движениях Тайсона — нет результата для Шахтера. Схема работает как часы, Луческу об этом знал прекрасно, чем, собственно, и воспользовался.

Жуниор Мораес — 5,5. Форварду в последних встречах с Динамо удается совершать результативные действия, что уже не может не радовать его клуб. Но в то же время, Мораес может себе позволить пару верных моментов спустить на тормозах, как это случилось в конце данной встречи. Жуниору приходилось искать пространство между эшелонами обороны соперников, что точно было делать легче, чем против Интера, о чем говорит итоговая результативность, но в некоторых эпизодах отсутствовало взаимопонимание с партнерами.

Марлос — 5,0. Высокотехничный исполнитель выходил обыгрывать один в один лужи на футбольном газоне. Динамо сжалось перед и внутри своей штрафной в несколько линий, в которых никто не спешил выбрасываться на соперников. Как тут ни отметить работу Луческу, который сумел повторить игру миланского Интера в обороне, но сделав ее доминирующей в стиле своей команды, использовав при этом футболистов меньшего "класса". Марлос не был заметен ни в Германии, ни в Киеве.

Манор Соломон — 5,5. Выход израильтянина вместо Тете принес больше обострения, чем появление более опытного Марлоса. Манор здорово покрутил позвонки защитникам Динамо, и создал несколько неплохих ситуаций для партнеров, которые те не особо стремились реализовывать.

Евгений Коноплянка — 4,0. Вышел на замену ровно также, как и с Интером в полуфинале Лиги Европы УЕФА. С одним лишь отличием, что не привез гол в ворота своей команды. Если это считать достижением, то да — замена себя оправдала.

Фернандо вышел в наиболее приближенный к финальному свистку временной промежуток, но все равно получил свой шанс забить гол. Даже не один. В пустые ворота, конечно, надо попадать — тут вопросов нет. Но даже, если бы бразилец забил свой гол, то на объективную оценку наиграть все равно бы не успел.

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