Защитник продлил соглашение с командой Шарана.
Каспарс Дубра, фото Александрия
26 августа 2020, 10:59
Защитник Каспарс Дубра вновь заключил контракт с Александрией и теперь готовится вместе с командой к будущим матчам, сообщает Футбол News.
По данным источника, футболист, соглашение которого с клубом завершилось в конце прошлого сезона, переподписал договор.
Тем не менее, игрок пропустил предсезонный сбор с командой. В прошлом сезоне УПЛ Дубра провел на поле 27 матчей.
Ранее главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал матч нового сезона против Мариуполя.