Украина

Защитник продлил соглашение с командой Шарана.

Защитник Каспарс Дубра вновь заключил контракт с Александрией и теперь готовится вместе с командой к будущим матчам, сообщает Футбол News.

По данным источника, футболист, соглашение которого с клубом завершилось в конце прошлого сезона, переподписал договор.

Тем не менее, игрок пропустил предсезонный сбор с командой. В прошлом сезоне УПЛ Дубра провел на поле 27 матчей.

Ранее главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал матч нового сезона против Мариуполя.