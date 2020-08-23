Украина

Главный тренер Александрии — о матче против Мариуполя.

Владимир Шаран прокомментировал победу своей команды над Мариуполем в первом туре украинской Премьер-лиги.

"Очень важно побеждать в таких поединках. Очень благодарен ребятам за самоотдачу, которая у них была. С начала немного волновались, но потом после забитых хороших мячей стало все на свои места. Было много прессинга, коллективного отбора мяча на половине поля соперника. Мы провели очень хороший поединок".

"Все было по плану, все было рассчитано. Мы к этому готовились, все сработало нормально. Плохо, что пропустили, однако Мариуполь это быстрая команда", — сказал Владимир Шаран в эфире Футбол NEWS.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Александрия — Мариуполь.