Стороны прекратили сотрудничество.
Дмитрий Литвин, фото Олимпик
26 августа 2020, 12:24
Официальный Телеграмм-канал Олимпика сообщает, что клуб покинул защитник команды Дмитрий Литвин.
Отмечается, что контракт между донецким клубом и футболистов был расторгнут по обоюдному согласию.
Напомним, Литвин присоединился к "олимпийцам" в зимнее трансферное окно и с тех пор провел за команду пять поединков в рамках украинской Премьер-лиги.
Ранее о кадровой политике внутри Олимпика рассказал главный тренер команды Игорь Климовский.