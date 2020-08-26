Украина

Стороны прекратили сотрудничество.

Официальный Телеграмм-канал Олимпика сообщает, что клуб покинул защитник команды Дмитрий Литвин.

Отмечается, что контракт между донецким клубом и футболистов был расторгнут по обоюдному согласию.

Напомним, Литвин присоединился к "олимпийцам" в зимнее трансферное окно и с тех пор провел за команду пять поединков в рамках украинской Премьер-лиги.

Ранее о кадровой политике внутри Олимпика рассказал главный тренер команды Игорь Климовский.