Украина

Главный тренер дончан рассказал о трансферных планах клуба.

Игорь Климовский рассказал о том, что клуб активно ищет усиление состава, а также прокомментировал уровень игры своей команды на сборах.

"Мы активно ищем усиление. Кроме того, у нас сейчас много травмированных футболистов. Это и Гришко, и Зотько, и Тейшейра, и Баланюк. Надеюсь, со следующей недели они все вновь будут в строю.

Ксенз вновь к нам присоединился. Сейчас идут переговоры о новом контракте с ним. Конечно, нам бы хотелось, чтобы он остался.

Спарринг нам нужен был. Такая интенсивность игры в нашем исполнении меня не устраивает. Мы должны значительно добавлять. Этот матч показал, что у нас еще много проблем. Есть над чем работать. До старта чемпионата есть еще две недели. Будем стараться к началу сезона наиграть состав. Главное, чтобы травмированные игроки поскорее вернулись и набрали форму", — приводит слова Климовского официальный сайт дончан.

Напомним, что ранее тренер Олимпика просил 2-3 новых исполнителя в каждую линию.