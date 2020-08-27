Украина

Полузащитник Максим Третьяков прокомментировал подписание контракта с Александрией.

Полузащитник Александрии Максим Третьяков рад, что подписал с клубом двухлетний контракт.

"Я очень хотел вернуться в Александрию, – цитирует Третьякова официальный сайт клуба. – А еще больше хотел подписать полноценный контракт. Я очень долго ждал этого момента".

"Как футболисту мне еще есть куда расти, поэтому стараюсь прибавлять с каждым матчем. Хочется чаще реализовывать голевые моменты, а не только забивать с пенальти. Но сейчас строить какие-то планы на будущее не буду, хочу просто сильно провести этот сезон, по крайней мере, не хуже, чем предыдущий".

"В прошлом сезоне самым памятным для меня, наверное, стал поединок с Днепр-1 перед перерывом в чемпионате. Тогда я отметился дублем, реализовав два пенальти. Хотя и другие тоже запомнились: с Шахтером, когда уступили 2:3, в Лиге Европы выездной с Сент-Этьенном (1:1) и домашний с Гентом (1:1). Приятных воспоминаний хватает".

"Хочу также обратиться к болельщикам с просьбой поддерживать команду. Нам это очень помогает, и вместе мы сможем играть не только на результат, но и демонстрировать яркий, качественный футбол".

Александрия в сезоне-2019/20 заняла пятое место, но проиграла плей-офф за путевку в Лигу Европы. Третьяков сыграл 37 матчей во всех турнирах и забил 10 мячей.