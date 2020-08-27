Украина

Донецкий клуб вскоре может объявить о новых подписаниях.

Олимпик возобновил тренировки спустя три дня выходных, которые футболисты получили после матча первого тура УПЛ с киевским Динамо (1:4).

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, также в команде находятся игроки на просмотре, среди которых три латиноамериканца и два украинца. Имена потенциальных новичков Олимпика не уточняются.

Напомним, ранее стан "олимпийцев" покинул защитник Дмитрий Литвин, с которым был расторгнут контракт по обоюдному согласию.