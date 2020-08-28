Украина

Если в течение нескольких лет новому руководству не удастся поднять Карпаты и рассчитаться с долгами, то оно готово передать клуб.

Карпаты выступили с официальным заявлением в ответ на слова главы Львовской ассоциации футбола (ЛАФ) Александра Шевченко, который раскритиковал руководство клуба и Олега Смалийчука.

Приводим ниже текст заявления Карпат:

"Олигархи внушали нам мысль, что без них футбола не будет. Мы хотим строить принципиально иной клуб.

Мы с интересом прочитали реакцию председателя Львовской ассоциации футбола Александра Шевченко на слова Олега Смалийчука. Заметно, что у Александра Яковлевича есть личная неприязнь к одному из совладельцев клуба. Поэтому предлагаем перевести диалог с формата "Смалийчук-Шевченко" в формат "Карпаты-ЛАФ". Таким образом мы сможем избежать лишних эмоций и обозначить проблему — речь не о Смалийчуке, Шевченко, Дыминском, Кате Парпи или еще кого-то. Речь о судьбе ведущего клуба Западной Украины.

Итак, по пунктам.

1. Первая претензия ЛАФ — Карпаты страдают из-за работы руководства.

Здесь должны согласиться. Если бы не это руководство, клуб действительно не страдал бы — сейчас его уже просто не существовало бы.

2. Встреча с футбольной общественностью Львова, которая так и не состоялась.

Нас — менеджмента Карпат — не было на этой встрече, и мы не знаем точно, что именно привело к ее срыву. Но мы не понимаем, почему Карпаты должны отчитываться перед ФК Львов и Рухом, как мы собираемся спасать клуб. Даже в самых смелых фантазиях невозможно представить, как Футбольная ассоциация Англии заставляет нового владельца Арсенала получить у руководства Тоттенхэма и Кристал Пэлэс одобрение на какие-то действия с клубом. Тем более, в офисе Кристал Пэлэс. Потому что эта встреча с футбольной общественностью Львова почему-то была назначена в Гранд Отеле. Если мы что-то пропустили и ЛАФ изменила расположение своего офиса — извините.

3. Отсутствие гарантий финансирования Карпат.

Мы впервые слышим о таких требованиях для поступления в ЛАФ. Владельцы всех клубов Львовщины тоже отчитываются, сколько у них денег, каково происхождение этих средств и как они будут потрачены?

Но главное — утверждение, что клуб должен содержать какой-то состоятельный человек. Очень странно, что Львовская ассоциация футбола фактически призывает нарушать финансовый фэйр-плей. На примерах Карпат, Днепра, Металлиста и многих других клубов мы видим, к чему это привело.

Мы хотим строить принципиально другой клуб, который будет зарабатывать на себя самостоятельно. Это реально — доказано даже отдельными украинскими клубами в отдельные периоды. Просто олигархи годами, даже десятилетиями, через собственные СМИ внушали в наши головы мысль, что без них футбола не будет, что они мессии и все должны целовать им ноги, а еще лучше — голосовать за них или их партии.

Конечно, самоокупаемость не может состояться сразу. Поэтому расходы клуба уже три месяца тянет на себе Олег Смалийчук. Далее мы рассчитываем на ресурсы, о которых рассказали в аттестационном комитете, и получили их одообрение. По идее, ЛАФ должна доверять своим коллегам из УАФ — тогда таких вопросов не возникало бы.

4. Из предыдущего пункта вытекает и следующий — непонимание, почему у нас нет времени начинать с любителей.

Объясняем. Система и инфраструктура Карпат соответствует уровню УПЛ, даже еврокубков. И удерживать все это — очень дорого. А вот доходы в любителях — нулевые. Существовать в таких условиях несколько лет — очень трудно и опасно для клуба. Можно, конечно, отказаться от всей инфраструктуры и все развалить. Но принцип "ломать — не строить" нам не нравится — это не дальновидная стратегия.

Несмотря на это, мы все равно рассматривали такой вариант. Впрочем, на встрече с менеджментом Карпат со стороны ЛАФ не было согласия даже на старт обновленного клуба в любителях.

И еще одно. Давайте представим, что Карпаты действительно пошли бы по этому пути. Тогда все наши игроки получили бы статус свободных агентов. Нам известно, что Рух уже предварительно подписал контракты со многими нашими молодыми футболистами. Вот вам и ответ на вопрос — почему Руху пришлось пропускать первый тур чемпионатов U-19 и U-21. Потому что мы сохранили профессиональный статус. То есть, если бы Карпаты пошли путем, который советует ЛАФ, это очень помогло бы Руху. Возможно, это лишь стечение обстоятельств, но оно очень подозрительное.

5. Подозрение, что процесс спасения Карпат — это игры олигархов

Похоже, претензия в том, что Олег Смалийчук — это человек Дыминского. Мы не совсем понимаем, зачем Дыминскому обновлять Карпаты руками Смалийчука, если он и сам мог спокойно это сделать. И нас очень удивило, что это смущает ЛАФ, цитируем, "больше всего в этой истории".

То есть, когда ЛАФ посреди сезона-2017/18 приняла к себе Верес, после чего ровенский клуб и ФК Львов обменялись местами в лигах — это не было проблемой. Сам факт, что практически все украинские клубы — это игрушки олигархов, также не смущает ЛАФ. Даже когда два олигарха на глазах ЛАФ играли Карпатами и довели их до клинической смерти, не было никакого вмешательства, хотя бы публичного заявления.

А теперь, когда мы пытаемся спасти Карпаты, у ЛАФ вдруг возникли настолько серьезные подозрения, что она скорее даст клубу погибнуть, чем предоставит шанс? По такой логике, любого нового владельца Карпат можно было назвать человеком Дыминского — идеальное обвинение, потому что этот человек никак не сможет доказать обратное.

***

Мы, команда, болельщики и, пожалуй, ЛАФ тоже — все измучились от неопределенности и этих публичных переписок. Но есть очень простой способ решить этот вопрос и доказать, что никто не мутит никаких схем. Дайте Карпатам зеленый свет — допустите обновленный клуб в ЛАФ, когда это будет возможно.

Если через несколько лет мы не сможем поднять Карпаты, или закрыть долги, или вдруг Петр Дыминский вернется в клуб — считайте, что у нас не получилось. Тогда мы готовы передать Карпаты Александру Шевченко — и он сможет показать, как надо управлять клубом, или отдаст их правильным состоятельным людям. Ситуация беспроигрышная — мы получаем возможность, вы получаете гарантии, Карпаты получают жизни.

Надеемся на вашу умеренность, ждем ваш ответ и на этом прекращаем публичное общение, чтобы не превращать его в цирк".

Двумя днями ранее ЛАФ опубликовала слова экс-игрока сборной Украины Олега Лужного о том, что Олег Смалийчук – психически неуравновешенный человек.