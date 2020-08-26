Украина: Вторая лига

Лужный объяснил проблему нынешних Карпат.

Олег Лужный, который ранее работал на должности спортивного директора Карпат раскритиковал одного из совладельцев клуба Олега Смалийчука.

"Я думаю, это вообще нездоровая ситуация. Совладелец Карпат Олег Смалийчук — психически неуравновешенный человек. Это вам скажет любой врач или психолог. Для чего покупать половину акций футбольного клуба и не поднимать команду с последнего места и впоследствии бороться за еврокубки, а топить ее, загонять во Вторую лигу? Чтобы уничтожить и потом делать Карпаты (Галич)? Какой смысл в этом?

Что бы сделал в этом случае нормальный человек? Вот, например, ты купил машину, отремонтировал ее, привел в порядок и ездишь дальше. А Смалийчук не появлялся в клубе, не обращался к игрокам. А потом говорит, что нам Карпаты не нужны. Тогда зачем ты их купил? Проблема, что сейчас в Украине в футбол лезет много людей, которые не понимают, что и как они должны делать. Могу поспорить: Смалийчук не является совладельцем Карпат, за ним кто-то стоит.

Мои хорошие знакомые из Львова, серьезные люди с серьезными деньгами, фанаты футбола, которые, как и все нормальные львовяне, переживают за Карпаты, реально готовы были хоть завтра выкупить половину акций. Игорь Валерьевич Коломойский тоже хотел их выкупить, однако Петр Дыминский отказал ему.

Они хорошо знают Дыминского, звонили ему. Петр Петрович сказал: подъедет юрист и поговорит с вами. Хотели встретиться с Дыминским в любой стране мира (где он сейчас?). В итоге это все закончилось ничем, поэтому эти люди поняли, что с той забавы ничего не будет.

На месте фанатов я бы разобрался с новым совладельцем Карпат, который пускает команду под плинтус. Вместо этого они его поддерживают. Что будет дальше с львовскими Карпатами? По моему мнению, надо позвать Олега Смалийчука на встречу с болельщиками, пусть он объяснит ситуацию. Представители Игоря Коломойского пусть тоже приедут", — приводит слова Лужного официальный сайт Львовской ассоциации футбола.

Напомним, что следующий сезон львовская команда проведет во Второй лиге Украины.