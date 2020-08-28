Украина

Словенский хавбек близок к возвращению в общую группу после травмы.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич в конце июля этого года перенес операцию на паховых кольцах, после которой он вынужден восстанавливаться и тренироваться по индивидуальной программе. Тем не менее, словенец намерен в ближайшее время присоединиться к общей группе.

"Чувствую себя хорошо. Болевых ощущений, которые сопровождали меня на протяжении восстановительного периода, уже не ощущаю. Пока занимаюсь отдельно, но планомерно подвожу себя к возвращению в общую группу. Думаю, еще пару тренировок — и смогу уже работать наравне со всеми".

"Хорошо, что сейчас пауза на матчи сборных, и успею набрать форму к матчам за Динамо в чемпионате и квалификации Лиги чемпионов", — приводит слова Вербича официальный сайт Динамо.

Напомним, что в первом туре украинской Премьер-лиги-2020/21 Динамо разгромило Олимпик со счетом 4:1. Кроме того, в матче за Суперкубок Украины подопечные Мирчи Луческу оказались сильнее донецкого Шахтера (3:1).