Украина

Клубы УПЛ будут поддерживать форму во время трехнедельного перерыва.

Ворскла проведет два товарищеских поединка во время трехнедельной паузы в украинской Премьер-лиге.

Как сообщает официальный сайт полтавского клуба, подопечные Юрия Максимова запланировали два спарринга против Миная, который стал одним из новичков нынешнего сезона УПЛ.

Первый контрольный поединок против команды из Закарпатья состоится 29 августа в 17:00 по киевскому времени, тогда как спарринг с александрийцами запланирован на 2 сентября.

Напомним, в первом туре УПЛ Ворскла разгромила Рух со счетом 5:2. Минай, в свою очередь, не смог провести свой матч против ПФК Львов из-за коронавируса в стане львовской команды.