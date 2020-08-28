Украина

Помощник Дмитрия Михайленко завершил сотрудничество с днепровской командой.

Луиджи Ночентини покинул должность ассистента главного тренера в СК Днепр-1. Об этом сообщает официальный сайт "черно-желтых".

Итальянский специалист работал помощником Дмитрия Михайленко с февраля 2020 года, но теперь он отправится искать новый вызов в своей тренерской карьере.

"Луиджи — настоящий профессионал и специалист, который всегда стремится к совершенству в работе. Спасибо за время, проведенное в нашей команде, за плодотворный труд и преданность делу! Желаем успехов в дальнейшей карьере!" — попрощались с тренеров в Днепре-1.

Отметим, что Ночентини входил в тренерский штаб Наполи при Сарри, однако их пути разошлись после переезда Маурицио в Челси в 2018 году. Ранее сам Луиджи рассказывал об этом опыте.