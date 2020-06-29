Украина

Луиджи Ночентини рассказал о совместной работе с нынешним главным тренером Ювентуса Маурицио Сарри.

Тренер Днепра-1 Луиджи Ночентини рассказал, как оказался в украинской команде, а также о работе с Маурицио Сарри.

"Не могу сказать, что у меня были очень дружеские отношения с Сарри. Обычные рабочие отношения. Потом Сарри вместе со штабом пригласили Челси, и наши пути разошлись. Конечно, Премьер-лига и Челси – топ-уровень, был бы счастлив там поработать.

Не жалею, что попал в Днепр-1. Тут у меня больше возможностей проявить свои идеи. В штабе Сарри я не имел такого влияния, как в Днепре-1.

Большая заслуга в моем переходе в Днепр-1 — тренер сборной Украины Андреа Малдера. Он и Шевченко рекомендовали меня спортивному директору Андрею Русолу", — сказал Ночентини в интервью ПроФутбол.

Напомним, что Луиджи Ночентини работает в Днепре-1 с февраля этого года.