Предлагаем вам результаты и календарь Кубка Украины.
фото УАФ
29 августа 2020, 22:58
Первая стадия розыгрыша Кубка Украины находится в самом разгаре. Большинство матчей уже состоялись, однако некоторые были перенесены из-за коронавируса и других форс-мажоров.
Результаты первого предварительного раунда:
26 августа. Кривбасс - Черкащина 4:2
28 августа. Чайка - Полесье 0:1
28 августа. Карпаты Галич - Нива Тернополь 1:2
29 августа. Балканы - Николаев 0:1
29 августа. Днепр Черкассы — Верес
29 августа. Энергия - Черноморец 2:3
29 августа. Альянс - Металлист-1925 2:0
29 августа. Виктория Николаевка - Яруд 4:0
29 августа. Металлург Запорожье — Авангард
29 августа. Никополь - Кристалл 1:3
29 августа. Рубикон Киев - Диназ 0:2
29 августа. Нива Винница — Чернигов
29 августа. Подолье - Прикарпатье 2:1
29 августа. Буковина - Ужгород 0:2
29 августа. Металл - ВПК-Агро 1:3
29 августа. Победа Днепр - Кремень 0:2
30 августа. Эпицентр — Карпаты Львов
30 августа. Таврия — Реал Фарма
30 августа. Олимпия Савинцы — Горняк-Спорт
Расписание (ориентировочные даты):
Второй предварительный раунд — 16 сентября
1/16 финала — 30 сентября
1/8 финала — 2 декабря
1/4 финала — 3 марта
1/2 финала — 21 апреля
Финал — 12 мая