Украина: Первая лига

Встреча предварительного раунда Кубка Украины состоится позже из-за заболевания в стане клуба из Ровно.

Игру предварительного раунда между Вересом и Днепром из Черкасс перенесли с 29 августа на восьмое сентября, сообщил официальный сайт "красно-черных".

Дирекция по проведению Кубка Украины пошла навстречу просьбе Вереса о переносе. Это обусловлено тем, что у шести игроков клуба из Ровно выявили коронавирус.

На данный момент все зараженные футболисты находятся в изоляции. Футболисты поддерживают физическую форму и проводят тренировки в закрытом режиме. В понедельник Верес пройдет повторное тестирование.

Пока что состоялся только один матч предварительного раунда Кубка Украины. В нем Кривбасс обыграл дома Черкащину (4:2), а болельщики хозяев отметились оскорбительным баннером в адрес президента Украины Владимира Зеленского.