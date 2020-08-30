Завершилась товарищеская встреча с участием сборной и клуба.
Фото: ФК Олимпик
30 августа 2020, 20:32
На стадионе им. Банникова состоялся спарринг между Украиной U-21 и Олимпиком. В ходе встречи сильнее оказались номинальные хозяева, которые без шансов разгромили своего соперника.
Украина U-21 — Олимпик 5:1
Голы: Назаренко 18, Топалов 50, Лунев 67,71, Бабогло 83 — Чогадзе 59
Олимпик: Альими – Неплях (Снурницын 30), Зотько (Неплях 75), Пасич, Лебеденко (Лукьянчук 60), игрок на просмотре (Кравчук 60), Бенито (Кириленко), Завийский (Тейшейра 30), Политыло (Завийский 75), Альваренга (Чогадзе 45), Каргбо (Шахаб 45).
Украина U-21 (первый тайм): Билык – Забарный, Чеберко, Конопля, Дубинчак, Батагов, Бондаренко, Булеца, Назаренко, Цитаишвили, Сикан.
Украина U21 (второй тайм): Резник – Бабогло, Батагов, Скорко, Корниенко, Чех, Смирный, Леднев, Лунев, Топалов, Шуранов.