Украина

Защитник Динамо — о тренировочном процессе, а также про ожидания в квалификации в ЛЧ.

Виталий Миколенко рассказал о своем восстановление, эмоциях после матча Шахтер — Динамо и о том, что для него нет большой разницы, с кем будет играть его команда в квалификации к Лиги чемпионов.

О самочувствии:

"Чувствую себя хорошо, уже неделю как вернулся к полноценным тренировкам, а совсем без ограничений работаю дня три – с ударами, подачами, что при моей травме сначала нельзя было делать. Те игроки, кто были травмированы, а также те, кто не были задействованы в игре за Суперкубок, получили два дня выходных, а потом мы работали индивидуально. И я в их числе".

О том, что пропустит матчи сборной Украины:

"Считаю, что после травмы все же лучше перетерпеть, не рваться преждевременно в бой. Хотя, конечно, я очень хотел поехать в сборную, помочь команде, побывать в этой атмосфере спустя девять месяцев. Но травма не позволила поехать, поэтому было принято решение, что я остаюсь в клубе, чтобы на сто процентов восстановиться".

О Суперкубке Украины:

"После матча я выбежал на поле с такими эмоциями, как будто я тоже играл, участвовал в матче! Конечно, очень обрадовался результату, ведь нам удалось забить три мяча, завоевать трофей! Да и вообще получился насыщенный, эмоциональный поединок".

О жеребьевке квалификации Лиги чемпионов:

"В принципе, мне без разницы… В любом случае загадывать не будем, с любым соперником нужно показывать свою игру. Тренеры каждый день рассказывают и показывают, как нам нужно играть, и мы постараемся это выполнять, несмотря на то, кому будем противостоять".

О функциях на поле с приходом Луческу:

"Не могу сказать, что что-то глобально изменилось. Однако в первые дни сборов было очень много правок – по позиции, по игре в обороне, в атаке. Не изменений, а именно поправок, индивидуальных подсказок и советов от Мистера по поводу игры на моей позиции", — приводит слова Виталия Миколенко официальный сайт Динамо.

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