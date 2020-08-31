Украина

Хавбек проведет еще один сезон в команде Михайленко.

Официальный сайт Днепра-1 сообщает, что полузащитник Динамо Сергей Булеца проведет сезон в команде Михайленко на правах аренды.

Напомним, хавбек выступал за днепрян и в прошлом сезоне, проведя суммарно 29 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

К слову, Булеца летний сбор провел в Динамо, после чего тренерский штаб решил вновь отправить игрока в аренду.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 покинул помощник главного тренера Луиджи Ночертини.