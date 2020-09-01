Украина

Хавбек поделился впечатлениями от пребывания в лагере национальной команды.

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко рассказал о возвращении в команду и работе на тренировках.

"Ощущения после возвращения в сборную положительные, так как почти шесть месяцев я находился в Бельгии в связи с карантином. Достаточно трудный период. Но самое главное, что начались чемпионаты, сборная вернулась в нормальный режим. Команда собралась с хорошими эмоциями.

Конкуренция – двигатель прогресса. Это хорошо, что сейчас в сборной Украины есть много игроков на каждую из позиций. Это стимулирует ребят работать, показывать свой лучший футбол перед тренерским штабом. Все готовы, а это главное", – рассказал Макаренко в интервью официальному сайту УАФ.