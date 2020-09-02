Украина

Football.ua вспоминает предыдущие матчи между Украиной и Швейцарией.

Сборная Украины готовится к старту в новом розыгрыше Лиги Наций. Команде Андрея Шевченко предстоит сыграть с Германией и Испанией, а начнут свой путь в турнира она домашним матчем со Швейцарией. Football.ua предлагает вспомнить предыдущие встречи команд.

Ранее Украина и Швейцария встречались лишь дважды, но одна из этих встреч стала легендарной для украинской сборной и навсегда вошла в ее историю.

ЧМ-2006, 1/8 финала. 26 июня 2006 года. Кельн, Рейн Энерги. 45 000 зрителей.

Швейцария – Украина 0:0 (серия пенальти 0:3)

Швейцария: Цубербюлер – Деген, Мюллер, Джуру (Грихтинг, 34), Маньин – Фогель – Барнетта, Викки – Кабаньяс – Х. Якин (Штреллер, 64), Фрай (Лустринелли, 117).

Тренер: Якоб Кун.

Украина: Шовковский – Гусев, Ващук, Гусин, Несмачный – Тимощук, Шелаев – Воробей (Ребров, 94), Калиниченко (Ротань, 75) – Воронин (Милевский, 111), Шевченко.

Тренер: Олег Блохин.

Предупреждение: Барнетта.

Первая встреча команд состоялась в рамках 1/8 финала чемпионата мира в 2006 году. Украина тогда принимала участие в первом для себя мировом первенстве и крупном турнире в целом. Начав турнир с фиаско в матче с Испанией, "сине-желтые" исправились и благодаря победам над Саудовской Аравией и Тунисом вышли в плей-офф, где их ожидала Швейцария, довольно неожиданно выигравшая свою группу.

Поединок вышел, мягко говоря, не зрелищным. Обе команды больше боялись проиграть и решили действовать предельно осторожно, создав за весь поединок, включая дополнительное время, около десятка опасных моментов. Однако для украинской команды было главным то, что она не пропустила и дотянула до серии пенальти, где у нее был козырь в лице Александра Шовковского.

Первым к точке подошел нынешний главный тренер сборной Андрей Шевченко, однако реализовать удар ему не удалось. На помощь команде пришел Шовковский, который отразил все три удара швейцарцев и стал настоящим героем поединка. Поставил точку в серии пенальти и во всем матче Олег Гусев.

Украина вышла в четвертьфинал, где без особых шансов уступила Италии, которая впоследствии завоевала титул чемпиона мира.



Товарищеский матч. 17 ноября 2010 года. Женева, Стад де Женев. 11 100 зрителей.

Швейцария – Украина 2:2

Голы: Фрай (40, 62) – Ярмоленко, 48, Коноплянка, 75.

Швейцария: Волффи – Лихтштайнер (Фон Бергер, 72), Джуру, Аффолтер, Циглер – Барнетта (Шакири, 46), Инлер (Фернандес, 46) – Швеглер (Костанцо, 66), Штокер (Деген, 85) – Х. Якин, Фрай (Бен Халифа, 76).

Тренер: Оттмар Хитцфельд.

Украина: Пятов – Федецкий, Чигринский, Ракицкий, Мандзюк – Михалик (Степаненко, 65), Тимощук – Ярмоленко (Олейник, 74), Алиев, Коноплянка (Морозюк, 87) – Девич (Милевский, 46).

Тренер: Юрий Калитвинцев.

Предупреждения: Барнетта – Тимощук, Михалик, Алиев.

Вторая и последняя на данный момент встреча между Швейцарией и Украиной прошла в 2010-м, когда команды завершали игровой год товарищеским матчем в Женеве. Украинская команда тогда готовилась к домашнему чемпионату Европы, однако выходила на матч с временным наставником Юрием Калитвинцевым, который заменил Мирона Маркевича. Отсутствие постоянного тренера дало о себе знать, ведь Украина действовала крайне не организовано и позволяла создавать опасные моменты.

Счет в конце первого тайма эффектным ударом со штрафного открыл Александр Фрай. Но уже спустя несколько минут после начала второй половины Украина отыгралась, когда Александр Алиев пробил штрафной и мяч от спины Андрея Ярмоленко влетел в ворота. Фрай вновь вывел хозяев вперед, но "сине-желтые" ответили на этой великолепным ударов Евгения Коноплянки в девятку. В итоге при достаточно невнятной игре и преимуществе соперника Украина смогла добиться неплохого для себя результата.



Таким образом, оба поединка между Украиной и Швейцарии фактически завершились вничью, но в единственном официальном матче украинская сборная все же праздновала успех. Более того, "сине-желтые" вполне могут считать швейцарцев удобным и удачным для себя соперником.

Матч Украина – Швейцария в стартовом туре Лиги нация состоится во Львове в четверг, 3 сентября, и начнется в 21:45.