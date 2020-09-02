Украина

Родриго Каэтано опроверг информацию о скором переходе вингера "горняков".

Бразильские СМИ утверждали, что полузащитник Шахтера Тайсон договорился с Интернасьоналом о переходе в клуб ближайшей зимой. Но технический директор клуба Родриго Каэтано уверяет, что это не соответствует действительности.

"Это абсурд, вести устные переговоры с игроком, у которого есть контракт. Поэтому я не верю в безответственные слухи, которые циркулируют по социальным сетям", — цитирует Каэтано Gauchaz Colorado.

"Интер никогда бы не предпринял такой шаг. Это попросту нелегально", — заверил Каэтано.

Контракт Тайсона с Шахтером рассчитан до лета следующего года. После этого он сможет покинуть клуб бесплатно.

В августе этого года Интернасьонал уже пополнился звездным игроком, подписав свободным агентом Алешандре Пато.