Родриго Каэтано опроверг информацию о скором переходе вингера "горняков".
Тайсон, ФК Шахтер
02 сентября 2020, 07:59
Бразильские СМИ утверждали, что полузащитник Шахтера Тайсон договорился с Интернасьоналом о переходе в клуб ближайшей зимой. Но технический директор клуба Родриго Каэтано уверяет, что это не соответствует действительности.
"Это абсурд, вести устные переговоры с игроком, у которого есть контракт. Поэтому я не верю в безответственные слухи, которые циркулируют по социальным сетям", — цитирует Каэтано Gauchaz Colorado.
"Интер никогда бы не предпринял такой шаг. Это попросту нелегально", — заверил Каэтано.
Контракт Тайсона с Шахтером рассчитан до лета следующего года. После этого он сможет покинуть клуб бесплатно.
В августе этого года Интернасьонал уже пополнился звездным игроком, подписав свободным агентом Алешандре Пато.