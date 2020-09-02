Второй тур украинской Премьер-лиги начнется сразу с центрального матча – противостояния Динамо и Десны в Киеве. Встреча начнется в 19:00 11 сентября.

В целом, календарь второго тура выглядит следующим образом:

11 сентября (пятница)

19:00 Динамо – Десна

12 сентября (суббота)

14:00 Днепр-1 – Олимпик

17:00 Колос – Львов

19:30 Рух — Шахтер

13 сентября (воскресенье)

14:00 Минай – Александрия

17:00 Заря – Мариуполь

19:30 Ворскла — Ингулец