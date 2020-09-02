Дирекция Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей очередного тура.
фото ФК Динамо Киев
02 сентября 2020, 12:41
Второй тур украинской Премьер-лиги начнется сразу с центрального матча – противостояния Динамо и Десны в Киеве. Встреча начнется в 19:00 11 сентября.
В целом, календарь второго тура выглядит следующим образом:
11 сентября (пятница)
19:00 Динамо – Десна
12 сентября (суббота)
14:00 Днепр-1 – Олимпик
17:00 Колос – Львов
19:30 Рух — Шахтер
13 сентября (воскресенье)
14:00 Минай – Александрия
17:00 Заря – Мариуполь
19:30 Ворскла — Ингулец