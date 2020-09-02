Украина

Хавбек в будущем сезоне будет защищать цвета дончан.

Официальный сайт Олимпика сообщает, что клуб заключил соглашение с полузащитником Русланом Бабенко.

По данным источника, 28-летний футболист подписал с дончанами контракт на один сезон и будет выступать в команде под 20-м номером.

Последним клубом Бабенко был польский Ракув. В сезоне-2019/20 он отыграл 25 игр и записал на свой счет две результативные передачи.

Ранее Олимпик объявил об аренде у Динамо нападающих Бенито и Каргбо.