Украина

"Горняки" намерены поддерживать форму во время перерыва.

Официальный сайт Шахтера сообщает, что команда проведет товарищеский поединок против Олимпика в рамках тренировочного сбора.

Отмечается, что встреча дончан состоится пятого сентября в 11:00 по киевскому времени на стадионе имени Банникова. Матч пройдет без зрителей.

Кроме того, в поединке примут участие футболисты Шахтера U-21, так как 15 футболистов первой команды находятся в расположении национальных сборных.

Ранее сообщалось, что Шахтер может продать защитника Эдуарда Соболя в Брюгге за три миллиона евро.