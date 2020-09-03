"Горняки" намерены поддерживать форму во время перерыва.
фото Шахтер
03 сентября 2020, 09:56
Официальный сайт Шахтера сообщает, что команда проведет товарищеский поединок против Олимпика в рамках тренировочного сбора.
Отмечается, что встреча дончан состоится пятого сентября в 11:00 по киевскому времени на стадионе имени Банникова. Матч пройдет без зрителей.
Кроме того, в поединке примут участие футболисты Шахтера U-21, так как 15 футболистов первой команды находятся в расположении национальных сборных.
Ранее сообщалось, что Шахтер может продать защитника Эдуарда Соболя в Брюгге за три миллиона евро.