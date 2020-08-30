Украина

"Горняки" снизили стоимость украинского игрока.

Брюгге может в скором времени выкупить у Шахтера права на защитника Эдуарда Соболя.

Как сообщает портал Voetbal Belgie, представители бельгийского клуба провели переговоры с "горняками" и добились снижения стоимости левого фулбека с 4 до 3 миллионов евро.

Соболь присоединился к Брюгге на правах аренды летом 2019-го. В новом сезоне 25-летний игрок провел 3 поединка в футболке "черно-синих", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Брюгге продлил аренду Соболя до 2021 года.