Украина

В интервью Кириллу Круторогову защитник Александрии рассказал о чувствах от дебюта в Лиге Европы, первом годе в команде Владимира Шарана, лучшем путешествии и своей коллекции футболок.

- Ты провел первый сезон в Александрии, играл в большинстве матчей, можно сказать, что быстро освоился в новой команде?

- Действительно, этот год был для меня очень хорошим, наверное, одним из лучших в карьере. Здесь отличный коллектив, ребята меня хорошо приняли. Тренерский штаб мне доверяет. Думаю, я здесь уже успел вырасти как футболист.

- Александрия в этом сезоне набрала больше очков, чем год назад, но вместо «бронзы» и прямой путевки в Лигу Европы заняла пятое место и проиграла матч плей-офф. Получается, это не команда стала слабее, а конкуренты сильнее?

- Думаю, да. В этом году было больше конкуренции: Заря, Десна и мы до последних туров боролись за выход. Значит в новом сезоне нужно еще больше набирать очков, чтобы попасть в Лигу Европу. Хотя, считаю, клуб и в завершившемся сезоне сделал большой шаг вперед, впервые в истории сыграв в Лиге Европы.

- О Лиге Европы хотелось бы поговорить подробнее. Во-первых, поделись эмоциями, что чувствуешь, зная, что летишь на выезд, играть с европейскими командами, на новых современных стадионах, которые каждую неделю показывают по ТВ?

- Это незабываемые эмоции. Полгода до зимы пролетели на одном дыхании. Мы с ребятами до сих пор вспоминаем и обсуждаем это время. Это было очень круто! Прежде всего, это опыт. Мы как футболисты выросли благодаря этим играм.

- Ты провел во всех матчах Лиги Европы 100% игрового времени, они отличаются от матчей чемпионата Украины?

- Да, конечно.

- Объясни, чем?

- Прежде всего, это, конечно, скорость игры, это уровень футболистов. Там любая ошибка приводила к опасному моменту или пропущенному голу в наши или чужие ворота. Нам попались три команды, которые являются одними из лидеров в своих чемпионатах: Германии, Франции и Бельгии. В Украине такого уровня команды только Динамо и Шахтер.

- Александрия могла бы претендовать на большее или, учитывая, что это была первая попытка играть в Европе, то и так неплохо?

- Нет смысла сейчас об этом говорить. Думаю, мы и так достойно выступили, показали хорошую игру, пытались играть на равных, показывать свой футбол. Считаю, это для нас и есть победа. Нужно продолжать работать и не останавливаться. Мы подняли свою планку и нам нужно дальше прогрессировать.

- Какой матч запомнился тебе больше всего?

- Наверное, с Сент-Этьеном дома, когда мы на последних минутах вырвали ничью 2:2. А еще матч в Бельгии, когда я забил гол. Свой первый и пока что единственный в Лиге Европы. Для меня это самые памятные и важные матчи.

- А из соперников, назови три фамилии, с кем было интереснее всего или сложнее всего на поле?

- Все были очень хорошими.

- Может, за кем-то так побегал, что его фамилия на футболке потом стояла перед глазами?

- Я бы так не сказал. Все команды, которые были в соперниках, высокого уровня и со всеми было интересно. Но никто прямо-таки не возил.

- Улучшил свою коллекцию футболок в этой еврокубковой кампании?

- (смеется) Да, набрал чуть-чуть, в каждой игре по одной на память. Дома у родителей их все храню.

- Чьи добавились?

- Обменялся с Максимилианом Арнольдом из Вольфсбурга, Матье Дебюши из Сент-Этьена, тоже ведь легендарный футболист. А из Гента с Игорем Пластуном, мы вместе играли в Карпатах.

- Когда Металлист впервые играл в Кубке УЕФА против Эвертона, то Мирон Маркевич накануне матча повел команду на экскурсию в музей «Биттлз». У вас было что-то подобное?

- Нет, экскурсий никаких не было, все было спокойно, у нас не было никакого напряжения, тренерский штаб отвел от нас это. Нам сказали: «играйте, получайте удовольствие, доказывайте, что можете играть на таком уровне».

- Что-то запомнилось в каком-то из городов? Быть может, что-то понравилось? Не подумал, вот сюда надо обязательно наведаться в отпуск?

- В Бельгии очень красиво, понравилось гулять по Генту. В Сент-Этьене запомнились болельщики. В такой атмосфере раньше никогда не играл. Это было сумасшествие. Какие у них фанаты, и как они болеют это нечто! Тридцать с чем-то тысяч пришло на игру, это было незабываемо.

- Промышленный Вольфсбург суровыми силуэтами не напомнил родной Кривой Рог?

- (смеется) Может, если бы больше времени там провел, и нашел бы что-то общее. А так, проездом, оценить сложно.

- Вернемся к нашим реалиям. Какой матч завершившегося сезона УПЛ запомнился тебе больше всего или какой матч чемпионата в твоем исполнении был лучшим?

- Было бы неправильно выделять себя. Могу выделить матчи, в которых хорошо себя проявила команда.

- Давай так.

- Когда сыграли вничью с Шахтером и Динамо, когда обыграли Десну. В первом круге победа над Днепром-1 и ничья с Шахтером. Было много хороших матчей. Но, прежде всего, отмечу команду.

- Владимир Шаран использовал тебя на обоих флангах обороны, хотя мы знаем тебя в первую очередь как правого защитника, как чувствуешь себя слева?

- Уже за год привык. Да, конечно, всю жизнь играл справа, быть может, там немного комфортнее, но сейчас, если честно, разницы не ощущаю.

- Какие цели будут у Александрии в следующем сезоне?

- Прогрессировать и двигаться дальше. Нужно смотреть только вперед. Громко говорить о каких-то задачах не хотелось бы. Посмотрим по старту сезона, там уже будет что-то более-менее понятно.

- Что выберешь ты: стабильное место в основе или справедливая конкуренция с сильным партнером?

- (смеется) Наверное, конкуренцию. Она позволяет расти.

- Как можешь охарактеризовать свои шесть сезонов в Карпатах?

- Хороший период, долгий (смеется). Было много хорошего, было немало плохого. Но об этом говорить не хочу. Только о хорошем – прекрасный город, классные болельщики. Во Львове очень любят футбол, живут им. Хорошая инфраструктура, стадионы. Думаю, эта команда могла бы достичь большего, если бы руководители видели политику клуба немного иначе. Все же, через клуб прошло много классных футболистов и тренеров. Очень жаль, что мы не добились того результата, о котором все мечтали. А то, что сейчас произошло, неприятно видеть.

- Какой сезон наиболее памятный для тебя?

- (задумывается) Наверное, самым-самым для меня был период в полтора года с Игорем Йовичевичем. Наиболее удачный для меня. Со всеми тренерами приятно было работать, но с Йовичевичем в футбольном плане этот период был особенным. И команда тогда играла, за последние четыре-пять лет, в наиболее интересный футбол. Очень жаль, что не получилось дольше поработать с этим тренером.

- О ком из партнеров по Карпатам за все годы можешь сказать: это топ-футболист?

- Костевич, Мякушко, Карраскаль. И легенды клуба – Худобяк, Голодяк. Со всеми ними приятно было работать. Да и много друзей оттуда осталось – Гуцуляк, Нестеров. Много. Приятные воспоминания о многих.

- Ты еще молод, тебе 25 лет, но на твоем счету около двухсот матчей на высшем уровне, какие цели на ближайшие два-три сезона?

- Хотелось бы постепенно развиваться. Год назад я пришел в команду, которая сделала очень большой шаг вперед, я остался здесь еще на два года, чтобы мы прогрессировали и боролись. Это и есть моей целью.

- Провести как можно больше матчей на профессиональном уровне или заработать как можно больше денег за профессиональную карьеру?

- Хотелось бы совместить приятное с полезным.

- Есть стремление поиграть за границей или лучше как можно больше матчей провести в УПЛ?

- Конечно, хотелось бы попробовать за границей, чтобы понять, как это вообще. Но на данный момент я здесь, и я этому рад. Моя задача работать. У меня еще два года контракта с Александрией и далеко вперед я не хочу забегать.

- Если откровенно, город Александрия – тихий и провинциальный, чем ты и твои партнеры по команде занимаетесь в свободное время?

- База, дом, очень много развлечений здесь нет, но у многих семьи, отношения, все стараются проводить больше времени с семьей, женами, девушками. Когда получается, собираемся командой, где-то посидеть, поужинать или выехать за город, на природу, на рыбалку с ребятами.

- Объясни мне парадокс: злачных мест в городе немного, развлекательные центры и кинотеатры отсутствуют, но есть комфортный и уютный стадион, есть команда Премьер-лиги, которая показывает интересный футбол, которая завоевала «бронзовые» медали и имеет амбиции бороться за них снова, есть классные активные болельщики, задающие атмосферу во время игр, почему семитысячный стадион в почти что 80-тысячном городе не собирает биток?

- (тяжело вздыхает) Вот и мне это тоже очень интересно. Ходит пять-шесть тысяч. Хотелось бы, конечно, чтобы было максимально больше. Наверное, нам нужно больше работать над этим, проводить какие-то мероприятия, чтобы завлекать болельщиков.

- Ты не задавался вопросом, чем местные жители занимаются в то время, когда можно сходить на футбол?

- Если честно, никогда не думал над этим, но, предполагаю, что у многих людей попросту нет элементарных финансовых возможностей. Они думают, что лучше оставить деньги в семье, купить что-то ребенку вместо того, чтобы идти на футбол. Но, конечно, хочется надеяться, что будет больше людей ходить на стадион. Все же в этом городе команда уже года четыре выступает на высоком уровне и заслуживает поддержки болельщиков.

- После 2014 года немало говорилось о том, что уровень нашего чемпионата существенно ухудшился, но не кажется ли тебе, что ситуация поменялась, появились крепкие, стабильные клубы, усилилась конкуренция?

- Сложно сказать однозначно. Конечно, если сравнивать с 2012-13-м годами, которые я успел застать в футболе, то на данный момент чемпионат слабее. С другой стороны, за последние два года уровень чемпионата снова вырос. Конкуренция четырех команд за места в Лиге Европы тому подтверждение. Да и в нижней шестерке команды шли плотно.

- VAR для футбола это добро или зло?

- Мне кажется, он все же немного убивает эмоцию. Но это мое субъективное мнение.

- Охарактеризуй Дениса Мирошниченко как футболиста тремя словами.

- Наверное, трудолюбивый и скромный. А так как скромный, то и двух слов обо мне от меня будет достаточно.

- Охарактеризуй Дениса Мирошниченко, 25-летнего парня из Кривого Рога, тремя словами.

- (смущается) Пусть люди скажут со стороны. Оставим слово «скромный».

- Читал, что ты болельщик Барселоны, сейчас команда на спаде, симпатии не уменьшились?

- Я бы не сказал, что они на спаде (разговор записан до поражения от Баварии 2:8 – автор). Если выиграют у Баварии, то спасут сезон. У Барсы есть преимущество, за них играет Гений.

- Город Барселона впечатлил?

- Да, очень понравился. Я ездил с родителями, нам всем очень понравилось. Может, у меня больше эмоций от того, что я был на «Камп Ноу», на матче Барселона – Сельта (2:0, голы Дембеле и Месси – автор). Это было перед Рождеством, и я увидел этот прекрасный футбол своими глазами.

- Любишь в путешествиях погулять, посмотреть памятные места или лучше олл инклюзив, шезлонг и бассейн?

- Смотря какой отдых выбирать. Если где-то в горах или каких-то интересных городах, то, конечно, нравится походить, погулять, посмотреть. Если на море, тогда можно просто полежать, отдохнуть.

- Какое путешествие было самым памятным?

- Барселона. Потому что я увидел команду, за которую болею с детства.

- О каком мечтаешь, но пока что еще не осуществил его?

- Хочу посмотреть Америку, посетить три города: Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес. Это в планах и мечтах.

- По пути Артема Милевского?

- (смеется) Нет-нет-нет, все скромно и просто. Полететь, быть может, снова с родителями или, может, к тому времени появится девушка, посмотрим.