Украина

Форвард рассказал о целях в донецкой команде.

Нападающий Динамо Ибрагим Каргбо, который арендован Олимпиком на один сезон, поведал о целях в стане дончан.

"Я пришел сюда, чтобы помочь команде выйти на новый уровень. Присутствовал на нескольких поединках Динамо против Олимпика, и у меня остались хорошие впечатления от подбора игроков донецкой команды.

Думаю, усилив несколько позиций в межсезонье, Олимпик сможет претендовать на более высокие места. Для меня это отличная возможность прогрессировать, ведь тренерский штаб Игоря Климовского умеет работать с молодыми футболистами. Я очень мотивирован, хочу учиться и получать новые знания и навыки от опытных футболистов, выступающих здесь.

Я чувствую в себе силы помочь Олимпику добиться чего-то значимого, попасть туда, где команда еще не была. Скажем, выйти в Лигу Европы. Это моя цель в этом клубе. Кто-то скажет, что это нереально, но в спорте нужно не бояться ставить себе самые амбициозные задачи.

Если это удалось Десне и Колосу, то почему Олимпик не может туда попасть? У нас есть игроки, способные решать такие задачи. Все, что остается – сражаться на поле, отдавая всего себя", — сказал Каргбо официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что вскоре Олимпик проведет товарищеский поединок против Шахтера.