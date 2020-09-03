Украина

Вингер высказался о ситуации вокруг румынского специалиста.

Крайний полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили высказал свое мнение о конфликте между менеджером команды Мирчей Луческу и болельщиками.

"Обидно, конечно. Мы ради них играем в футбол. Хотим, чтобы они приходили и "забивали" трибуны, чтобы нас поддерживали. Бывают случаи, когда ты проигрываешь или что-то не получается, но благодаря их поддержке, ты играешь лучше.

Обидно, что так получилось, но у каждого есть право как-то думать. Мы, футболисты, понимаем, что это выгодная сделка для нас, для Динамо и истории клуба. Нужны перемены. Всегда были "динамовские сердца", как говорит Игорь Суркис, а сейчас вот такой опытнейший человек, который очень многое даст Динамо.

Сколько мы были без болельщиков из-за карантина. А теперь ситуация 50 на 50 – они или придут поддерживать, или просто покричать на Мистера или Суркиса. Важно, чтобы они поскорее поддерживали нас, потому что нам реально их не хватает.

"Если надо будет, будем отстаивать. Я не капитан команды, в эти дела я не лезу. Я молодой футболист и не должен лезть туда. У меня есть другие проблемы и другие вопросы. Есть капитан, есть взрослые Бойко, Сидорчук и Буяльский, которые и должны обсуждать этот момент. Я не знаю, может, это уже обсуждалось. Я пока ничего не знаю", – сказал Цитаишвили в интервью ОТДУШИВДУШУ.

Ранее футболист поделился своими эмоциями на тренировочном сборе сборной после долгого перерыва.