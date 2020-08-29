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19-летний вингер высказался о прибытии в стан молодежной сборной Украины.

Молодежная сборная Украины впервые за девять месяцев вернулась к тренировочному процессу на сборах, чтобы подготовиться к двум выездным матчам квалификации к чемпионату Европы-2021 (U-21) против Дании и Финляндии.

Полузащитник "желто-синих" Георгий Цитаишвили поделился эмоциями от подготовки и рассказал о целях сборной в предстоящих двух поединках.

"Все отлично, соскучились по сборной, потому что 9 месяцев не виделись. На 100% готов, физически так точно".

"Задачи? Придерживаемся своей игры, неважно, какое положение в таблице. Играем первым номером и будем работать, чтобы это получалось. Нужно два матча выиграть и для этого мы приехали сюда, не будто мы на последнем месте. У нас есть все шансы".

"Клубные игры не влияют на психологическое состояние. Приезжаем на матчи сборной как с чистого листа и думаем о сборной. Будем готовиться максимально, нам нужен результат".

"Будущих соперников пока еще не разбирали, будем смотреть и знакомиться ближе с командами", — приводит слова Цитаишвили официальный сайт Динамо.

Напомним, до 3 сентября молодежная сборная Украины будет работать в Киеве, а затем чартерным рейсом отправится в датский Ольборг, где 4-го числа состоится матч квалификации ЧЕ-2021 со сборной Дании. 8 сентября сборная Украины в Хельсинки встретится со сверстниками из Финляндии.