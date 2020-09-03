Украина

Румын прокомментировал конфликт с болельщиками.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу высказал свое мнение о конфликтной ситуации между ним и ультрас команды.

"Мне нет дела до ультрас, которых кто-то подталкивает сзади. В конце концов, это не имеет значения. Мне это не интересно".

"Меня волнуют мои отношения с футболистами и игра, которую они демонстрируют. Я профессионал, оставляю свои чувства позади, чтобы иметь возможность передать клубу весь опыт, который я накопил за все годы", – сказал Луческу PRO X.

Ранее крайний полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили заявил, что футболисты готовы защищать тренера в случае давления фанатов.