Румын прокомментировал конфликт с болельщиками.
Мирча Луческу, фото Динамо
03 сентября 2020, 16:56
Главный тренер Динамо Мирча Луческу высказал свое мнение о конфликтной ситуации между ним и ультрас команды.
"Мне нет дела до ультрас, которых кто-то подталкивает сзади. В конце концов, это не имеет значения. Мне это не интересно".
"Меня волнуют мои отношения с футболистами и игра, которую они демонстрируют. Я профессионал, оставляю свои чувства позади, чтобы иметь возможность передать клубу весь опыт, который я накопил за все годы", – сказал Луческу PRO X.
Ранее крайний полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили заявил, что футболисты готовы защищать тренера в случае давления фанатов.