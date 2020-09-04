Украина

Украинский центрбек высказался о подготовке к возобновлению сезона-2020/21.

Центральный защитник Динамо Денис Попов вернулся в общую группу после повреждения и поделился мнением о подготовке своей команды к возобновлению сезона в украинской Премьер-лиги и высказался о предстоящем матче квалификации Лиги чемпионов против АЗ.

"Настроение хорошее, тренируюсь, слава Богу, без ограничений. Поэтому все хорошо. К новому тренерскому штабу привыкли, уже прошло достаточно времени. В принципе, стараемся выполнять все то, чего он требует от нас, и вроде бы неплохо получается".

"О победе над Шахтером уже забыли, этот матч позади. Настраиваемся на следующие матчи. Впереди у нас очень важные поединки, поэтому нужно уже думать о них".

"К АЗ еще не готовились, у нас сначала матч с Десной, а уже потом будем думать об АЗ. Самый важный – следующий матч, нужно готовиться к каждой игре".

"Наверное, мне трудно дать оценку АЗ, более профессионально сможет сказать тренер. На мой взгляд, это хороший соперник, в Нидерландах до последнего тура боролись за чемпионство с Аяксом", — приводит слова Попова официальный сайт Динамо.