Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

Украинские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона-2020/21 в украинской Премьер-лиге путем проведения товарищеских поединков.

Так, Шахтер сошелся в спарринге с Олимпиком и потерпел неожиданное поражение с минимальным отставанием в счете (1:2).

"Олимпийцы" отличились дважды в этом матче благодаря голам Шахаба и Завийского, тогда как "горнякам" удалось ответить единственным взятием ворот в исполнении Фернандо в концовке встречи.

Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер — Олимпик:

Шахтер – Олимпик 1:2

Голы: Шахаб, 12, Завийский, 39 – Фернандо, 83.

Шахтер (1-й тайм): Гриценко, Додо, Витао, Пихаленок, Сиприано, Майкон, Патрик, Маркос, Тете, Тайсон, Фернандо.

Шахтер (2-й тайм): Турбаевский, Додо, Витао, Мампасси, Бутко, Майкон, Маркос, Тете, Дентиньо, Тайсон, Фернандо.

Олимпик: Кичак (Альими, 45), Снурницын (Неплях, 45), Зотько (игрок на просмотре, 60), Пасич (Лукьянчук, 60), Лебеденко (Снурницын, 70), Бабенко (Кравчук, 60), Тейшейра (Альваренга, 45), Политыло (Кириленко, 60), Завийский (Тейшейра, 60), Бенито (Чогадзе, 45), Шахаб (Каргбо, 60).