Украина

Защитник высказался об товарищеской игре против Колоса.

Защитник Динамо Артем Шабанов рассказал о том, какую игру хочет привить себе команда под руководством Мирчи Луческу на примере матча против Колоса.

"Мы уделяли больше внимания контролю мяча, разным тактическим ходам для вскрытия обороны, поиску свободных зон. Считаю, что сегодня моментами мы неплохо контролировали игру, но иногда допускали ошибки, которые нам предстоит разобрать чтобы больше не допускать.

На тренировках нам постоянно рассказывают и показывают, как нужно действовать в той или иной ситуации, как нужно вести игру. Но думаю, что нам еще далеко до идеала, до требований главного тренера. Будем работать над ошибками и улучшать нашу игру в обороне", — сказал Шабанов официальному сайту клуба.

Ранее свое мнение о поединке высказал автор забитого гола в ворота Колоса Артем Кравец.