В киевском клубе не оказалось зараженных.
Игроки Динамо, фото Динамо
06 сентября 2020, 09:54
Медицинский штаб киевского Динамо получил результаты плановых ПЦР-тестов на наличие COVID-19, которые киевляне сдали третьего сентября, сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что тесты всех игроков, тренерского штаба и персонала, задействованного в подготовке первой команды, показали отрицательный результат.
Напомним, "бело-синие" провели контрольный поединок против Колоса, который завершился минимальной победой киевлян.
Тем не менее, без потерь в составе Динамо не обошлось — из-за травмы на полгода выбыл защитник Никита Бурда.