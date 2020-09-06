Украина

В киевском клубе не оказалось зараженных.

Медицинский штаб киевского Динамо получил результаты плановых ПЦР-тестов на наличие COVID-19, которые киевляне сдали третьего сентября, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что тесты всех игроков, тренерского штаба и персонала, задействованного в подготовке первой команды, показали отрицательный результат.

Напомним, "бело-синие" провели контрольный поединок против Колоса, который завершился минимальной победой киевлян.

Тем не менее, без потерь в составе Динамо не обошлось — из-за травмы на полгода выбыл защитник Никита Бурда.