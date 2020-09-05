Украина

Центральный защитник не скоро поможет своей команде.

Никита Бурда получил повреждение в поединке против Колоса из-за повреждения ахиллового сухожилия, сообщает официальный сайт киевлян.

Никита не смог встать на ноги, покинуть поле ему помогли партнеры по команде. Игроку потребуется операция.

Предполагается, что восстановление займет у центрального защитника минимум шесть месяцев.

Напомним, что еще недавно защитник утверждал, что не готов вернуться на поле из-за состояния ноги.