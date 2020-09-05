Центральный защитник не скоро поможет своей команде.
фото Динамо
05 сентября 2020, 23:28
Никита Бурда получил повреждение в поединке против Колоса из-за повреждения ахиллового сухожилия, сообщает официальный сайт киевлян.
Никита не смог встать на ноги, покинуть поле ему помогли партнеры по команде. Игроку потребуется операция.
Предполагается, что восстановление займет у центрального защитника минимум шесть месяцев.
Напомним, что еще недавно защитник утверждал, что не готов вернуться на поле из-за состояния ноги.