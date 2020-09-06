Украина

Форвард Динамо поддержал своего товарища по команде.

Центральный защитник Динамо Никита Бурда получил травму в матче против Колоса. Из-за повреждения ахиллова сухожилия он пропустит минимум полгода.

"Братка, держись, все будет хорошо. Такие испытания даются тем людям, которые могут их пройти", — написал Беседин в Инстаграме.

Это уже не первая травма колена для Никиты. В сентябре 2019 года он получил такое повреждение и воссстановился лишь к середине июля.