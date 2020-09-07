Украина

Турецкий клуб заплатил только половину из 600 тысяч, которые обещал киевлянам.

Вингер Динамо Жерсон Родригес вторую часть прошлого сезона провел в аренде в Анкарагюджю. Там он неплохо проявил себя на футбольном поле, однако в конце сезона клуб досрочно расторг с ним контракт, сославшись на конфликт с капитаном команды.

"Я не согласен с разными медиа в Люксембурге, которые говорят, что меня вышвырнули из клуба. Это откровенно ложная информация, и я больше не буду ее обсуждать", — заявил Родригес Tageblatt.

"Наше расставание было мирным. Но вам следует знать, что Анкарагюджю не смог выплатить половину из обещанных 600 тысяч евро за мою аренду Динамо. Это попросту несерьезный клуб, который уже не раз получал предупреждения от ФИФА".

"Конфликт с бывшим одноклубником использовали как повод для расставания. Там не было ничего больше небольшой ссоры – такой, какие регулярно происходят на тренировках".

Также Жерсон назвал Мирчу Луческу легендой, а Динамо – одним из величайших клубов Европы.