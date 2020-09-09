Украина

Вскоре киевлян ожидают два важнейших поединка в УПЛ и квалификации ЛЧ.

Игроки сборной Украины вернулись в расположение Динамо и уже начали подготовку к ближайшему матчу киевлян – 11 сентября против Десны во втором туре Премьер-лиги. Также киевлян ожидает встреча отборочного раунда Лиги чемпионов с АЗ. Матч состоится 15 сентября в Киеве.



В последних матчах сборной Украины против Швейцарии (2:1) и Испании на поле выходили трое динамовцев: защитник Александр Тымчик, полузащитники Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков. Георгий Бущан, Александр Караваев и Владислав Супряга оставались в запасе.