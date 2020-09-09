Украина 09 сентября 2020, 10:36 Открытие стадиона Колоса и презентация Селезнева: новое видео на канале "Бей-Беги" Представляем вам наше новое видео на YouTube-канале "Бей-Беги". 09 сентября 2020, 10:36 14 месяцев строительства и 160 миллионов гривен – вот цифры, которые характеризуют строительство нового стадиона Колоса. Недавно арена была представлена журналистам и публике – вместе с новичками клуба, среди которых и Евгений Селезнев. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал "Бей-Беги"! Люди Евгений Селезнев Команды Колос Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте