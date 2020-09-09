Украина

Представляем вам наше новое видео на YouTube-канале "Бей-Беги".

14 месяцев строительства и 160 миллионов гривен – вот цифры, которые характеризуют строительство нового стадиона Колоса. Недавно арена была представлена журналистам и публике – вместе с новичками клуба, среди которых и Евгений Селезнев.



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