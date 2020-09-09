14 месяцев строительства и 160 миллионов гривен – вот цифры, которые характеризуют строительство нового стадиона Колоса. Недавно арена была представлена журналистам и публике – вместе с новичками клуба, среди которых и Евгений Селезнев.


Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал "Бей-Беги"!