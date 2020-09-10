Украина

Защитник Динамо перенес операцию на ахилловом сухожилии.

Центральному защитнику Динамо Никите Бурде прооперировали ахиллово сухожилие, сообщила пресс-служба клуба.

Оперативное вмешательство производилось малоинвазивным методом в мюнхенской клинике. Операция прошла успешно и сейчас игрок хорошо себя чувствует. 14 сентября он должен вернуться в Киев.

Никита Бурда порвал ахиллово сухожилие на прошлой неделе во время товарищеского матча против Колоса.

Предполагаемо, Никита пропустит около шести месяцев. Свою поддержку одноклубнику уже выразил форвард Динамо Артем Беседин.