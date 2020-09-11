Украина

Украинский вингер присоединился к команде Георгия Цецадзе.

ПФК Львов на своем официальном сайте сообщил об усилении атакующим полузащитником Максимом Грисьо, который ранее выступал за две другие львовские команды — Карпаты и Рух.

24-летний украинец подписал с новым клубом полноценный двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. За "сине-золотых львов" он будет выступать под 47-м номером.

Последним клубом Максима Грисьо была Черкащина, за которую он провел 2 поединка в конце прошлого сезона Первой лиги.

Напомним, ранее ПФК Львов продал бразильского форварда Алваро в Кешлю из Азербайджана, а также отдал Ренана Абнера в аренду в Жил Висенте.