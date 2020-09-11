Украина

Украинский форвард уверен в победе своей команды во втором туре чемпионата Украины.

Динамо встретится с Десной в рамках второго тура украинской Премьер-лиги. Нападающий киевского клуба Артем Кравец поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Я смотрел матчи Динамо с Десной в прошлом сезоне, а также наблюдал за товарищеской встречей этих команд, которая состоялась уже после назначения Мирчи Луческу главным тренером, и могу сказать, что команда действительно хорошая и непростая — не зря Десна пробилась в еврокубки.

"С ними будет однозначно нелегко, но то, что я вижу на наших тренировках и чувствую по ребятам, по их настрою, свидетельствует о том, что мы не оставим черниговцам шансов. Конечно, при условии, что мы сыграем в свою силу, в чем я уверен. Поскольку мы ставим перед собой максимальные задачи и собираемся бороться за чемпионство, нам нельзя терять очки. Однозначно будем играть на победу и обязаны добиться успеха".

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"В прошлом году я не находился в Динамо, но, наблюдая за командой со стороны, заметил, что было много различных проблем, плюс по ходу сезона сменился тренер, поэтому были объективные причины неудач. Сейчас каждый футболист понимает, что такой борьбы за серебро, как в прошлом сезоне, быть не должно".

"Динамо должно соревноваться только за первое место, за чемпионство, а второе место – это неудача для команды. Я с большим уважением отношусь к Десне, которая в последние годы значительно прибавила и вышла на новый уровень, но мы — Динамо и должны побеждать, здесь двух мнений быть не может", — приводит слова Кравца официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Динамо – Десна состоится в пятницу, 11 сентября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, который начнется в 19:00 по киевскому времени.